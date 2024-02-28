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حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: "الداخلية" تواكب التطور التكنولوجي

توظيف الذكاء الاصطناعي
توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن العالم يشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرًا.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة، تحت عنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، أن ذلك التطور التكنولوجي يمكن أن يتسبب في أخطارٍ جمة على المجتمعات البشرية، وذلك يجعلنا دائما على أهبة الاستعداد.

وتابع أنه يجب أن يكون هناك قوانين منظمة لاستخدام تلك التكنولوجيا، وأن الدولة المصرية تبنت العديد من المبادرات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إنشاء العديد من الكليات التي تهتم بدراسة الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تعزز دور الدولة المصرية في مواكبة التطور، ولذلك قامت الوزارة بتنظيم هذه الندوة المهمة لإلقاء الضوء على مميزاته وأخطاره وطرق الوقاية من الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن أكاديمية الشرطة قامت بدورها في تنفيذ استراتيجية الوزارة في تنمية مهارات العنصر الشرطى، كما تضطلع الأكاديمية بدراسة الذكاء الاصطناعي وعقد العديد من الندوات في ذلك المجال.

الدولة المصرية وزارة الداخلية توظيف الذكاء الاصطناعي تطوير العمل الأمني

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