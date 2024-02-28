الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يوم ترفيهي لطلاب المدارس بمديرية أمن القاهرة

يوم ترفيهي لطلاب
يوم ترفيهي لطلاب المدارس بمديرية أمن القاهرة

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة، وتم تنظيم يوم ترفيهي لهم بمشاركة إدارتي الحماية المدنية والخيالة، وفريق موسيقى الشرطة والشرطة النسائية.

جاء ذلك لتوعية الطلاب بدور رجال الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحريق، والتعرف على دور رجل المرور وضرورة الإلتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على حياتهم، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

وقد لاقت هذه الزيارة استحسان الطلبة والمشرفين، حيث أبدوا شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية للإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.

الشرطة النسائية الهدايا العينية صغار السن وزارة الداخلية

مواد متعلقة

رئيس أكاديمية الشرطة: "الداخلية" تواكب التطور التكنولوجى

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

الرئيس السيسى لحسين الجسمى: الشيخ محمد أخ.. وأهل الإمارات حبايبنا ووجودك معنا رسالة

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الأهلي يتحدث عن لقطة بكاء طاهر في لقاء بلدية المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية