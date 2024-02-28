يوم ترفيهي لطلاب المدارس بمديرية أمن القاهرة

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة، وتم تنظيم يوم ترفيهي لهم بمشاركة إدارتي الحماية المدنية والخيالة، وفريق موسيقى الشرطة والشرطة النسائية.



جاء ذلك لتوعية الطلاب بدور رجال الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحريق، والتعرف على دور رجل المرور وضرورة الإلتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على حياتهم، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.



وقد لاقت هذه الزيارة استحسان الطلبة والمشرفين، حيث أبدوا شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.



جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية للإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.