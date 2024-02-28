الأمن يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على مواطن وأسرته بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة وأشقائه وآخرين، بالتعدي عليه وأسرته بالضرب داخل منزله أكثر من مرة بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، تبيَّن عدم صحة ما جاء بالشكوى، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين والد الشاكي وشقيق أحد أفراد الشرطة حول قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، ومحرر بشأنها العديد من المحاضر، وأن فرد الشرطة المُشار إليه لم يتدخل في تلك الخلافات.