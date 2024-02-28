الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني

ندوة عن توظيف الذكاء
ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني

ينظم مركز بحوث الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.

يُلقي اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة الترحيب بالضيوف من الجامعات المصرية، وكذلك بالمشاركين في الندوة، كما يتم عرض فيلم تسجيل عن ندوة توظيف الذكاء الاصطناعي.

تشمل الندوة عرض التوصيات عن طريق اللواء أشرف العناني، مدير مركز بحوث الشرطة، كما تتضمن الجلسة الحديث عن التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل.

والجلسة الثانية تتضمن الحديث عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.

التجمع الاول الذكاء الاصطناعي توظيف الذكاء الاصطناعي آفاق المستقبل

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