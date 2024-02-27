الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

منشور "فيس بوك" يفضح سارقي باب كابينة كهرباء بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء في مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

“فيس بوك” يكشف واقعة سرقة باب كابينة كهرباء 

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية).

واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما ( تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة امن القاهرة جهات التحقيق التحريات سرقة باب كابينة كهرباء مدينة نصر

مواد متعلقة

"أباطرة الكيف" في قبضة الأمن وبحوزتهم مخدرات بـ3.7 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة