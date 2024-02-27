منشور "فيس بوك" يفضح سارقي باب كابينة كهرباء بمدينة نصر

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء في مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

“فيس بوك” يكشف واقعة سرقة باب كابينة كهرباء

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية).

واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما ( تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.