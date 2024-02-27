"أباطرة الكيف" في قبضة الأمن وبحوزتهم مخدرات بـ3.7 ملايين جنيه

أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارا بحبس 3 أشخاص ليحازتهم 25 كيلو من مخدر الحشيش و4 كيلو من مخدر الأيس “الشابو” وتبلغ قيمتهم 3،750 مليون جنيه تقريبًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام "عدة عناصر إجرامية" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرتى فسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى: عاطل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام.

كما تم ضبط عاطلَين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الآيس “الشابو”.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،750 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.