ضربة أمنية لبؤرة إجرامية يديرها 3 هاربين من حبل المشنقة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن سوهاج، أسيوط، المنيا، والأقصر، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية من بينهم 3 هاربين من الإعدام لإدارة بؤر إجرامية لتجارة المخدرات.

وفي مديرية أمن سوهاج؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام في 7 قضايا "مخدرات – سلاح" والسجن المؤبد في قضيتي "سلاح، واستعراض قوة"، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش- 3 خزن وعدد من الطلقات- 1.110 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط عنصر إجرامي سبق إتهامه في 21 قضية متنوعة أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح"، وبحوزته بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات- 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر لعقار "تامول".

وفي مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح" وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 18.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.670 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.