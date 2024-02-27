الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربة أمنية لبؤرة إجرامية يديرها 3 هاربين من حبل المشنقة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن سوهاج، أسيوط، المنيا، والأقصر، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية  دون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية من بينهم 3 هاربين من الإعدام لإدارة بؤر إجرامية لتجارة المخدرات.

وفي مديرية أمن سوهاج؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام في 7 قضايا "مخدرات – سلاح" والسجن المؤبد في قضيتي "سلاح، واستعراض قوة"، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش- 3 خزن وعدد من الطلقات- 1.110 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة فرض السيطرة على أراض بالشيخ زايد

مسرح جريمة قتل الخواجة حسني جواهرجي بولاق (صور)

وفي مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط عنصر إجرامي سبق إتهامه في 21 قضية متنوعة أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح"، وبحوزته بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات- 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر لعقار "تامول".

وفي مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح" وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 18.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.670 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 عصابات مخدرات الإعدام هاربين قطاع الأمن العام سوهاج الأقصر المنيا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة