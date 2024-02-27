القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بأسيوط

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بتهمة إدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وضبط وبحوزته "6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى"، وكذا الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية".

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الأسلحة النارية وترويجها..