الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بأسيوط

عاطل
عاطل

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بتهمة إدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وضبط وبحوزته "6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى"، وكذا الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية".

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الأسلحة النارية وترويجها..

الامن العام مديرية امن أسيوط معلومات جنائية مركز شرطة أسيوط

مواد متعلقة

تفاصيل لقاءات وزير الداخلية مع نظرائه العرب (شاهد)

نص كلمة وزير الداخلية فى أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

الأمن الاقتصادي: ضبط 13677 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد وأقراص مخدرة

ضبط 16593 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سقوط عصابة "الحشيش" بالمقطم

ضبط عاطل سرق 102 حذاء من داخل محل بالموسكى

ضبط عاطل وعامل كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمولة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأميركية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة