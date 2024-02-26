الأمن الاقتصادي: ضبط 13677 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1807 قضايا متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13677 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 882 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

وفي مجل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 235 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.