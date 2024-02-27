الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة فرض السيطرة على أراض بالشيخ زايد

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عصابة فرض السيطرة على أراض ومزارع في الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية بمنطقة الشيخ زايد. 

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بالانتقال والفحص وسؤال 3 أطراف وهم مالك مزرعة ومحامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى"، وخفير قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الاستيلاء على الأرض عنوة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.

عصابة فرض السيطرة الشيخ زايد النيابة العامة حبس عصابة قطعة ارض زراعية

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