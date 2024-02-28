الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس جهاز الشروق يقود حملة لملاحقة «النباشين» بربوع المدينة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لضبط النباشين والباعة الجائلين، أسفرت على ضبط (5) تروسيكلات مخالفة لضوابط التشغيل يقوم أصحابها بأعمال "التنبيش" بجوار صناديق القمامة بغرض الفرز.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم اصطحاب التروسيكلات المخالفة والتحفظ عليها بمقره مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والعشوائية والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقًا للقانون، حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

من جهة أخرى، أكد "على سعد" أنه تم تنفيذ (6) قرارات غلق وتشميع لمحلات تجارية ووحدات إدارية مخالفة بمراكز خدمات مناطق كل من المستقبل والنوادى والحى الأول، قامت اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقوة قسم شرطة التعمير برفع عدادات الكهرباء والمياه لعدم تمكينهم من استمرار المخالفة.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع المحلات والوحدات لمزوالتهم أنشطة إدارية وتجارية دون الحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشىء لأصله ومزاولة النشاط طبقًا لتراخيص التشغيل. 

وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين؛ بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
رئيس جهاز الشروق النباشين حمله موسعة غلق وتشميع المحلات التجارية الوحدات الادارية عدادات المرافق رئيس جهاز مدينة الشروق

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