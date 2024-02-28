الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 32 قضية تهريب وتزوير خلال 24 ساعة

تزوير
تزوير

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدي لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي، 2088 مخالفة مرورية وتنفيذ 298 حكمًا قضائيًا، و26 قضية في مجال الأمن العام، و3 قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط العناصر الإجرامية التهريب

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