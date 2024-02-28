بـ34 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 19 قضية اتجار فى النقد الأجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجارغيرالمشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعارالعملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 19قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.