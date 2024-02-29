"الداخلية" تداهم أوكار المجرمين بالمحلة وتضبط 28 متهما

اضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملات أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية لضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة.

أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية بإجمالى 28 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش- طبنجة – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 20 قطعة سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كل ما يخل بالأمن العام.