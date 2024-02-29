ضبط تاجر أسلحة نارية في مركز سمالوط بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عامل تخصص نشاطه في الاتجار في الأسلحة النارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتوصتل تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، إلى قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 بندقية خرطوش، وبندقية رصاص،و2 فرد محلى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.