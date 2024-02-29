الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

وضع إكليل من الزهور
وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

تحتفل  وزارة الداخلية، اليوم الخميس، باليوم العالمي للحماية المدنية 2024 بعنوان "التقنيات المبتكرة في خدمات الحماية المدنية"، ويبدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم وفقا للبرنامج.

ويشهد الاحتفال عروض لأفلام تسجيلية لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية وبعدها كلمة اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية.

تسليط الضوء على الإمكانيات التكنولوجية والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع

يتضمن الاحتفال تسليط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

ويتطرق الاحتفال إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الأولية لديهم، وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون في نفس المجال.

وزارة الداخلية للحماية المدنية إكليل من الزهور النصب التذكاري شهداء الحماية المدنية

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