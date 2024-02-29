الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على ربة منزل بتهمة سرقة كروت الـATM من المواطنين في الوايلي

متهمة
متهمة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، عقب التحصل منهم على الرقم السري.

واعترفت المتهمة بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق حال قيامه بعرض أجهزة من متحصلات نشاطه الإجرامي للبيع بأحد محال الخردة، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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