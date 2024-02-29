الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بخطف واحتجاز سائق والاعتداء عليه في الجيزة

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية في  كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من عامل مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة  توكتوك لسابقة قيامه بسرقة مركبة توكتوك أخرى خاصة به، وطلب منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه ومركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطل، نجلاه لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجني عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم تم ضبطه، وذلك لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة التوكتوك الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر مُقيد الحرية، وأرشدوا عن مركبة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية كشف ملابسات شرطة كرداسة مديرية أمن الجيزة ة مركبة توك توك

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