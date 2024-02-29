ضبط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على شخصين تخصص نشاطهم في الإتجار بالنقد الأجنبي وبيع قطع أثرية بمحافظة البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفي، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقرًا لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وضُبط بحوزتهما 6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية يشتبه فى أثريتهم 3 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 21 جرامًا من متحصلات نشاطهما الإجرامي عملات أجنبية ومحلية، و2 ماكينة عد نقود، و3 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.