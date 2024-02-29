لخلاف على أولوية المرور.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بحدوث مُشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين اثنين.

مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأسوان

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاطلَين، بهما عدة إصابات متفرقة بالجسم، وطرف ثان عامل، مالك محل مشروبات، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

سبب المشاجرة

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق حال استقلال الطرف الأول سيارة ربع نقل، والطرف الثاني سيارة ملاكي، تبادلوا خلالها التعدي بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول وكذا تلفيات بالسيارتين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة؛ 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.