القبض على 3 متهمين بـ5 كيلو حشيش بالأقصر

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر من خلال الحملات التي شنها القطاع لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو –فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري الشابو – الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية.