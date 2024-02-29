الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على شخص يتاجر في العملات الأجنبية المقلدة لتسفير الشباب للخارج

القبض على شخص
القبض على شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة لتسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية) وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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