الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من تنفيذ 102 حكم قضائي في الجيزة

ضبط هارب
ضبط هارب

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة محكوم عليه "غيابيًا بالإعدام فى قضية" قتل عمد وشروع فيه واستعراض قوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر".

كما نجح رجال المباحث فى ضبط (عاطل) بالجيزة محكوم عليه فى (102 حكم "مستأنف، جزئى" بإجمالى عقوبات بالحبس 19 سنة فى قضايا "تبديد، هروب من المراقبة").

 بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ضبط المحكوم الهاربين ضبط

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