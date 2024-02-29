الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

باعها لتاجر خردة.. الأمن يكشف تفاصيل سرقة مغسلة المتوفين بمسجد في الأقصر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في  كشف ملابسات، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة طاولة حديدية خاصة بأحد المساجد، كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر.

التحريات تكشف تفاصيل سرقة مغسلة المتوفين

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 وأقر المتهم ببيعه الطاولة المشار إليها لدى تاجر خردة له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه والطاولة المستولى عليها داخل مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ملابسات سرقة طاولة حديدية المساجد مديرية أمن الأقصر

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