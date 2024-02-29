الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

37 مسجل خطر بحوزتهم أسلحة نارية في قبضة "الداخلية"

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط 42 قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم 18 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 33 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 46 متهمًا لـ37 منهم معلومات جنائية.

 

كما تم ضبط 12 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كيلو و350 جرام لمخدر الشابو، كيلو جرام لمخدر الهيروي، بحوزة 18 متهمًا لـ15 منهم معلومات جنائية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استكمال الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون.

اجهزة الامن وزارة الداخلية مديرية امن أسيوط

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