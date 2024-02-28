بعد الفوز على بلدية المحلة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز أمس الثلاثاء.

وكان الأهلي، قد حقق فوزًا كبيرًا على فريق بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

واجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.