الأربعاء 28 فبراير 2024
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رياضة

الأهلي يتحدث عن لقطة بكاء طاهر في لقاء بلدية المحلة

لقطة بكاء طاهر
لقطة بكاء طاهر

علق خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على لقطة بكاء طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر، خلال مواجهة فريقه أمام بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل.

وقال «بيبو» في تصريحات تليفزيونية:" طاهر محمد طاهر، لاعب مثقف ويجتهد بشكل مستمر، أكيد ربنا هيكرمه في الأخر".

وأضاف:" كل اللاعبين بالتأكيد تسعى للمشاركة مع الأهلي في المباريات وهو أمر رائع، لكن الموضوع يخضع لرؤية الجهاز الفني بقيادة كولر".

وأكمل "بيبو:" نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الفترة المقبلة، الجميع سيشارك لكن في الوقت المناسب".

كانت كاميرات التليفزيون، التقطت أمس الثلاثاء، خلال مواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة، دخول جناح المارد الأحمر طاهر محمد طاهر، الذي كان جلسا على مقاعد البدلاء، في نوبة بكاء شديدة، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق في المباراة.

كان الأهلي، عاد مجددا للظهور بمسابقة دوري نايل، بعد فترة غياب طويلة، حيث سحق فريق بلدية المحلة بنتيجة 5/1، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بدوري نايل.

ودفع فوز الأهلي الكبير والعريض، التقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 17 من 7 مباريات فقط، حيث لا يزال يمتلك 7 مباريات أخرى مؤجلة، تقام جميعها في وقت لاحق.

ولايزال المارد الأحمر، الفريق الوحيد، الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، بينما سقط في فخ التعادل في مواجهتين فقط.

 

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