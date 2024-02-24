السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الوداد يتغلب على جوانينج جالاكسى ويعزز فرصه فى بلوغ ربع نهائى دورى الأبطال

الوداد المغربي
الوداد المغربي

عزز فريق الوداد البيضاوي المغربي حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزا ثمينا على جوانيج جالاكسي البوتسواني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (ملعب عوبيد عيتاني شيلوم) بمدينة فرانسيستاون، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.

ورفع الوداد، رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف، عن سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جوانينج جالاكسي، عند 4 نقاط، في المركز الرابع.

وسجل بدر قادارين، هدف الفوز للوداد، في الدقيقة 45+2 من كرة رأسية.

وأهدر ثابانج سيسيني، ركلة جزاء لأصحاب الأرض، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وكان فريق أسيك ميموزا الإيفواري، قد ضمن تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعادله السلبي مع سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة ذاتها.

ورفع أسيك رصيده إلى 11 نقطة ليحتل صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن سيمبا صاحب المركز الثاني، ليضمن الفريق الإيفواري الصعود للدور ربع النهائي قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

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