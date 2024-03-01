الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مجموعة الأهلى.. شباب بلوزداد يواجه ميدياما الغانى فى لقاء "تحصيل حاصل"

شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري

يستقبل فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضيفه ميدياما الغاني، في السادسة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة اليوم، بمثابة «تحصيل حاصل» بعد أن انتهت فرص الفريقين في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي.

ويحتل شباب بلوزداد، المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما يحتل ميدياما الغاني، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.

وكان الفريق الجزائري، قد ودع المنافسات، بعد سقوطه في فخ الخسارة القاسية، أمام يانج أفريكانز، برباعية نظيفة، بينما خرج ميدياما من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام الأهلي، بهدف دون رد.

واستهل شباب بلوزداد، مشواره في دور المجموعات، بالفوز على يانج أفريكانز، بثلاثية نظيفة، ليخسر بعدها أمام ميدياما الغاني، بهدفين مقابل هدف.

وتعادل شباب بلوزداد مع الأهلي، سلبيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة.

أما ميدياما، فقد استهل مشواره في المجموعة، بالخسارة بثلاثية نظيفة من الأهلي في الجولة الأولى، ليحقق بعدها الفوز على شباب بلوزداد، بهدفين لهدف، في الجولة الثانية.

وبعدها، تعادل ميدياما مع يانج أفريكانز، بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة، قبل أن يحقق الفريق التنزاني، الفوز بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الرابعة.

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