الأهلى يستدرج يانج أفريكانز للتأهل لدور الـ16 متصدرًا للمجموعة الرابعة

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وسط حضور 30 ألف مشجع ويدير اللقاء الحكم البنيني لويس ديجندو.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشواره بمرحلة المجموعات والاحتفاظ بالمركز الأول في المجموعة من أجل ملاقاة أحد أصحاب المركز الثاني في دور ربع النهائي بالمسابقة القارية.

ويكفي الأهلي التعادل فقط حتى يصعد أول المجموعة، بينما إذا أراد فريق يانج أفريكانز أن يتصدر يجب أن يفوز بهذا اللقاء على حساب المارد الأحمر، أما أي نتيجة أخرى سواء فوز الفريق المصري باللقاء أو التعادل تكون في صالح القلعة الحمراء.

وكان الفريق قد حصل على بطاقة التأهل لربع نهائي المسابقة بعد الوصول للنقطة التاسعة من الفوز على ميدياما مرتين والتعادل في 3 مواجهات أمام شباب بلوزداد ذهابًا وإيابًا ويانج أفريكانز.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا، أكد أهمية الفوز باللقاء ونسيان التأهل من أجل توصيل رسالة إلى باقي الفرق المنافسة في الأدوار النهائية المقبلة.

وحذر كولر اللاعبين من الاستهتار بالمنافس الذي يعيش أفضل حالاته بعد رباعية شباب بلوزداد الجزائري وهو ليس بالخصم السهل بل يضم لاعبين مميزين.

وهدد السويسري مارسيل كولر اللاعبين بالاستبعاد في حالة عدم تنفيذ التعليمات الفنية، خاصة أن الفريق ينتظره ضغط كبير في المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وأكد المدير الفني للاعبين سنعمل على اتباع سياسة التدوير لإكمال الموسم ومتفهم جدًا حماس أي لاعب للمشاركة في كل المباريات وأثق في جميع عناصر الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء اليوم والمكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم (كريم نيدفيد) وفي وسط الملعب عمرو السولية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي الهجوم وسام أبوعلي.