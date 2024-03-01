اليوم.. السكة الحديد يصطدم بغزل المحلة والقناة يستضيف بتروجت في دوري المحترفين

يحل غزل المحلة ضيفا على فريق السكة الحديد ويستضيف القناة فريق بتروجت، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود في المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

ففي ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستضيف السكة الحديد السادس برصيد 35 نقطة، بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق غزل المحلة الثالث برصيد 42 نقطة بقيادة أحمد عيد عبد الملك.

مباراة مهمة للفريقين

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين ويسعى السكة الحديد للفوز والوصول للنقطة 38 وتقليص الفارق مع غزل المحلة إلى أربع نقاط كما يسعى غزل المحلة للفوز والوصول للنقطة 45 والانفراد بالمركز الثاني إذا تعثر وادي دجلة أمام حرس الحدود.

وجمع غزل المحلة سبع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على طنطا والقناة والتعادل مع وادي دجلة بينما جمع السكة الحديد ست نقاط بالفوز على راية وبروكسي والهزيمة أمام ادي دجلة.

قائمة غزل المحلة

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد وعمرو الجزار وعبد الرحيم عموري وعلي عباسي ويحيى زكريا وأحمد حجي وأحمد طارق وأحمد كاستيلو والكومي ونادر رمضان ومحمود مسعد وإسلام مجدي ومحمد جابر وأسامة خليل وتشارلز باسي وفارس نيمار وكريم أشرف وعبده يحيى وأحمد سالم.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح ويساعده علاء عبد الباسط وعلي علاء طلبة ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا.

بتروجت ضيفا ثقيلا على القناة

وفي الإسماعيلية يحل يتروجت المتصدر برصيد 50 نقطة، بقيادة السيد عيد ضيفا ثقيلا على فريق القناة العاشر برصيد 28 نقطة بقيادة أحمد العجوز.

وجمع بتروجت خمس نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالتعادل مع حرس الحدود ولافيينا ثم الفوز على طنطا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 53 والبقاء منفردا بالقمة وبفارق مريح عن وادي دجلة وغزل المحلة وحرس الحدود.

في المقابل خسر القناة المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة أمام لافيينا وطنطا وغزل المحلة ويخوض مبارياته المتبقية كتحصيل حاصل بعد ضياع أماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده محمد سعيد ومحمد القاضي ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.