دوري المحترفين.. بترول أسيوط يواجه أبوقير والتعدين يستضيف الاتصالات

يستضيف بترول أسيوط فريق أبوقير للأسمدة ويحل الاتصالات ضيفا على فريق النصر للتعدين ويلتقي النجوم مع المقاصة في الثالثة عصر اليوم في الأسبوع الثالث لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يستضيف أبوقير للأسمدة

في ملعبه يستضيف فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الهبوط برصيد 30 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود فريق أبوقير للأسمدة الثاني برصيد 29 نقطة.

ولم يحقق بترول أسيوط أي فوز في المباراتين اللتين لعبهما في المرحلة الأخيرة وتعادل مع مكادي والجمهورية شبين بدون أهداف في حين جمع أبوقير للأسمدة أربع نقاط بالفوز على النجوم بهدف دون رد والتعادل مع أسوان بدون أهداف ورغم تواجد الفريقين في المركزين الأول والثاني إلا أنهما لم يضمنا البقاء لذلك يسعى كل منهما للحصول على النقاط الثلاث لتأمين موقفه تماما.

يدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم أبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

بترول أسيوط تعادل في الجولة الماضية مع الجمهورية شبين

الاتصالات في مهمة تصحيح الأوضاع

ويحل الاتصالات الخامس برصيد 25 نقطة بقيادة هاني العقبي ضيفا على فريق النصر للتعدين الأخير برصيد سبع نقاط.

وجمع النصر للتعدين نقطة واحدة في المرحلة الأخيرة بالتعادل مع مكادي والهزيمة أمام دكرنس واقترب الفريق من الهبوط للقسم الثاني "ب" لوجود فارق 18 نقطة بينه وبين الاتصالات إذا خسر النصر لللتعدين اليوم سيهبط رسميا لأنه ستتبقي له ست مباريات لو فاز فيها سيصل رصيده إلى 25 نقطة وهو نفس رصيد الاتصالات ودكرنس حاليا.

في المقابل تأزم موقف الاتصالات بعد هزيمته أمام المقاصة وتعادله مع دكرنس وأصبح لا بديل أمامه سوى الفوز على النصر للتعدين للاستمرار في المعركة الشرسة من أجل البقاء.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده وائل عاطف ومحمد صلاح مهران ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا .

مباراة محاربة اليأس بين النجوم والمقاصة

وفي الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ستكون مباراة محاربة اليأس، إذ يلتقي النجوم الثامن برصيد 13 نقطة مع المقاصة التاسع برصيد 12 نقطة.

وحقق المقاصة فوزا واحدا في المرحلة الأخيرة على الاتصالات وخسر أمام أسوان في حين خسر النجوم أمام الجمهورية شبين و أبوقير للأسمدة.

والفائز في مباراة النجوم والمقاصة سينعش أمله في البقاء حتى إشعار آخر خاصة إذا انتهت مباراة أسوان ودكرنس بالتعادل وتعثر الاتصالات أمام النصر للتعدين.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده محمد عبد العظيم ومنصور حسن ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.