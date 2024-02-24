فوز بتروجيت ووادى دجلة وحرس الحدود وراية فى مجموعة الصعود بدورى المحترفين

احتفظ فريق بتروجيت بصدارة مجموعة الصعود في دوري المحترفين بعد فوزه على طنطا 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت وأدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد بتروجيت إلى 50 نقطة ويتوقف رصيد طنطا عند 32 نقطة.. جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول وتقدم بتروجيت عن طريق وينفول كوبينا ثم تعادل أحمد السيد لطنطا وقبل نهاية الشوط سجل إسماعيل بامبا الهدف الثاني لبتروجيت.

وفي استاد السلام حقق فريق وادي دجلة فوزًا غاليًا، ونجح في تحويل تأخره بهدف أمام السكة الحديد إلى الفوز 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد طه ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 42 نقطة ويتوق رصيد السكة الحديد عند 35 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد فوزي للسكة الحديد في الدقيقة 33 وتعادل وادي دجلة عن طرق علي حسين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وأهدر علي حسين ركلة جزاء تصدى لها مؤمن جابر حارس السكة الحديد، وفي الشوط الثاني سجل محمد رزق هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سجل البديل أكرم عبدربه هدف وادي دجلة الثالث.

مباراة وادي دجلة والسكة الحديد

وفي البحيرة عاد حرس الحدود بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على بروكسي بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبدالحافظ ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 41 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 32 نقطة.

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية فاز راية على لافيينا 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد راية إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد لافيينا عند 37 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم راية بهدف سجله محمد إبراهيم من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل عمرو مصطفى الهدف الثاني ورد خالد شيفو بتسجيل هدف لافيينا في الدقيقة 56، وشهدت اللحظات الأخيرة قيام الحكم بإلغاء ركلة جزاء لفريق لافيينا بعد احتسابها وسط اعتراض لاعبي لافيينا ما جعل الحكم يحتسب 12 دقيقة وقتًا بدل ضائع.