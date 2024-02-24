دورى المحترفين.. بتروجت يستضيف طنطا وبروكسى يواجه حرس الحدود ولافيينا يلتقى راية

تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ثلاث مباريات في الأسبوع الثالث لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين، حيث يلتقي بتروجت مع طنطا باستاد بتروسبورت وراية مع لافيينا بملعب حرس الحدود بالإسكندرية وبروكسي مع حرس الحدود في البحيرة.

بروكسي يتمسك بالأمل أمام حرس الحدود

في ملعبه يستضيف بروكسي الثامن برصيد 32 نقطة بقيادة محمد حامد فريق حرس الحدود الرابع برصيد 38 نقطة بقيادة محمد مكي وتمثل المباراة الأمل الأخير لفريق بروكسي في المنافسة على الصعود لدوري الأضواء في حين يسعى حرس الحدود لتحقيق فوزه الأول في المرحلة الأخيرة وإيقاف نزيف النقاط الذي جعل الفريق يتراجع للمركز الرابع بعد التعادل مع بتروجت وراية.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده أحمد كمال وأحمد عبد الباسط ومعهم هيثم كمال حكما رابعا.

حرس الحدود تعادل في مباراته الأخيرة مع راية

بتروجت يستضيف طنطا

وفي ملعب بتروسبورت يسعى بتروجت المتصدر برصيد 47 نقطة بقيادة السيد عيد لتحقيق فوزه الأول في المرحلة الأخيرة عندما يستضيف فريق طنطا السابع برصيد 32 نقطة بقيادة عمرو أنور.

ويرفع طنطا الذي خسر أمام غزل المحلة وفاز على القناة شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 للتمسك بأماله في الصعود خاصة إذا جاءت نتائج باقي الفرق لصالحه أما بتروجت ففد تعادل مع حرس الحدود ولافيينا لكنه مازال في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غزل المحلة ووادي دجلة.

يدير المباراة أحمد حامد فهيم ويساعده محمود دين ومحمود النحاس ومعهم محمود حسين حكما رابعا.

مواجهة مصيرية بين راية ولافيينا

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يستضيف راية التاسع برصيد 29 نقطة بقيادة محمد حليم فريق لافيينا الخامس برصيد 37 نقطة بقيادة أحمد صلاح.

المباراة لاتقبل نتيجة سوى الفوز بالنسبة لفريق لافيينا للبقاء في دلئرة المنافسة على الصعود لدوري الأضواء أما راية فقد ابتعد عن المنافسة بشكل كبير بعد هزيمته أمام السكة الحديد وتعادله مع حرس الحدود لكنه يسعى للفوز والوصول للنقطة 32 وانتظار تعثر وادي دجلة وغزل المحلة وحرس الحدود لأحياء أمله في المنافسة من جديد.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده عادل ماهر ومحمود عامر ومعهم علاء صبري حكما رابعا.