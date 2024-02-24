السبت 24 فبراير 2024
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رياضة

حسام بركات يتصدر ترتيب هدافي دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الثالثة

حسام بركات
حسام بركات

مع إقامة مباريات الأسبوع الثالث لمجموعة الصعيد في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين اليوم تبدأ حلقة جديدة في مسلسل صراع الهدافين الذي يتصدرهم حتى الأن حسام بركات مهاجم بروكسي برصيد عشرة أهداف بفارق هدف عن كل من محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلي حسين مهاجم وادي دجلة وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت.

ترتيب هدافي دوري المحترفين

1. حسام بركات مهاجم بروكسي برصيد عشرة أهداف .

2 محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلي حسين مهاجم وادي دجلة وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت ولكل منهم تسعة أهداف.

3. محمود دياسط يمهاجم وادي دجلة ومحمد عصام لاعب السكة الحديد وسايكو كونتيه مهاجم القناة ومحمد عاطف مهاجم طنطا وحسام عرفات مهاجم أسوان ولكل منهم سبعة أهداف .

4.سامح إبراهيم "بتروجت" وحازم أبوسنة "لافيينا" وعمار شرف الدين "بروكسي" والغاني نانا أنتوي "طنطا" وأحمد حسني "دكرنس" ولكل منهم ستة أهداف .

5.محمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" ومصطفى سلطان "بتروجت" والموريتاني أحمد سالم "لافيينا" ومحمود عبد العاطي  "السكة الحديد" وأبو بكر سيلا "راية" وأحمد رأفت "المقاصة" ولكل منهم خمسة أهداف.

6.عبده يحيى ورجب مارو"غزل المحلة" وعمرعبد الشافي عسلية ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد عبد العاطي "وادي دجلة" وباسم عادل "السكة الحديد" وطه النادي وعمرو جمعة "راية" ولكل منهم أربعة أهداف.

7.محمود تايسون "النصر للتعدين" وأكرم عبد ربه "القناة" ومحمد بهاء "الاتصالات" ولكل منهم أربعة أهداف.

8. أحمد رضا ووينفول كوبينا وأحمد الصعيدي "بتروجت" ومحمد جابر وتشارلز باسي "غزل المحلة" وأنيكور أوين "لافيينا" وعمرو مصطفى "غزل المحلة وراية" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. موسى سيسياي "أسوان" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق "الاتصالات" ومحمود أجوجو وإبراهيم جلال ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي  "المقاصة" ومعتز إبراهيم  "دكرنس" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10.أحمد خالد "بترول أسيوط" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات وحسين الحسيني "مكادي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

هدافو دوري المحترفين حسام بركات محمود ممدوح علي حسين إسماعيل بامبا

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