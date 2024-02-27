الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. فوز أسوان والاتصالات والنجوم ومكادي.. والنصر للتعدين أول الهابطين

مباراة أسوان ودكرنس
مباراة أسوان ودكرنس

اقترب فريق أسوان بقيادة هشام زكريا من البقاء في دوري المحترفين بعد فوزه على دكرنس، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثالث لمجموعة الهبوط وأدارها الحكم عمرو رمضان، ليرتفع رصيد أسوان إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد دكرنس عند 25 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل محمد أسامة  هدف أسوان والمباراة الوحيد في الدقيقة 57 .

وتعادل بترول أسيوط مع أبوقير للأسمدة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم طاهر أيمن سليمان ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 31 نقطة ويرتفع رصيد أبوقير للأسدة إلى 30 نقطة .

وفي ملعب خيري بشارة نجح فريق مكادي في تحويل تأخره بهدف أمام الجمهورية شبين إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال شاهين، ليرتفع رصيد مكادي إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد الجمهورية شبين عند 18 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد الشامي للجمهورية شبين في الدقيقة السادسة وتعادل محمد شريف لمكادي في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني سجل حسام البدري هدف الفوز لمكادي .

وفاز الاتصالات خارج ملعبه على النصر للتعدين بهدف سجله صامويل في المباراة التي أدارها الحكم عبد الحكيم ناصر ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 28 نقطة ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند سبع نقاط ويصبح أول الهابطين لدوري القسم الثاني "ب".

ونجح فريق النجوم في تحويل تأخره أمام المقاصة بهدف إلى االفوز 3-2  في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد النجوم إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند 12 نقطة.

دوري المحترفين أسوان مكادي الاتصالات فريق النجوم

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