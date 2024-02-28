النظام المتبع بالدورى البلجيكى.. هل يحل أزمة تلاحم مواسم دورى نايل؟

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن الموسم الجديد من الدوري الممتاز (2024/ 2025)، سيقام بنظام مختلف عن النظام المعتاد.

النظام الذي كشف عنه رئيس رابطة الدوري، يتمثل في إقامة الدوري الممتاز بنظام (الدوري من دور واحد) بين الأندية الثمانية عشر المشاركة في المسابقة، على أن تتأهل الفرق التسعة الأولى إلى المرحلة الأخيرة، والتي تسمى بجولة البطولة، على أن تتنافس الأندية التسعة الأخرى فيما بينها في مرحلة تسمى بـ(جولة الهبوط).

القرار المحتمل من جانب رابطة الأندية، يأتي بسبب كثرة التوقفات لمسابقة الدوري، وكثرة المباريات المؤجلة، والذي أدى بالتبعية إلى انتهاء المسابقة في شهر أغسطس أو سبتمبر، وبالتالي تأخر انطلاق الموسم الجديد.

نظام الدوري البلجيكي الممتاز

بدءًا من موسم 2009/ 2010، قررت رابطة الدوري البلجيكي، تغيير شكل دوري المحترفين بشكل جذري. تم إدخال نظام (البلاي أوف) بعد انتهاء الموسم العادي.

كما تم تخفيض عدد الأندية في المسابقة من 18 إلى 16 ناديا، مع تعديل أجندة المباريات أيضا، التي سمحت بلعب المباريات خلال عطلة أعياد الميلاد. كما تم تعديل التقويم أيضًا، مع لعب المباريات خلال عطلة عيد الميلاد.

الموسم الاعتيادي

تلعب الأندية الستة عشر في دوري المحترفين مع بعضها البعض مرتين في الموسم العادي، ليصبح المجموع 30 مباراة بين شهري أغسطس وأبريل. ثم يتم بعدها لعب مرحلة فاصلة اعتبارًا من مايو.

التصفيات تحديد بطل الدوري (جولة البطولة)

نظام النقاط في جولة البطولة هو نفسه المتبع في الموسم العادي، باستثناء أن كل فريق يبدأ بنصف النقاط التي فاز بها في الموسم العادي، مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

تدخل الفرق الستة الأولى في جدول ترتيب الموسم العادي إلى التصفيات الأخيرة (جولة البطولة)، حيث تتنافس الفرق فيما بينها مرتين (دوري من دورين)، ويتوج الفريق صاحب المركز الأول بلقب الدوري البلجيكي إلى جانب الفوز بمقعد مباشر في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في حين تتنافس الأندية من الثاني إلى السادس على نيل مقعد في تصفيات دوري الأبطال واليوروبا ليج.

ملحق التأهل إلى المسابقات الأوروبية

تتنافس الأندية من السابع إلى الثاني عشر فيما بينها في ملحق التاهل إلى المسابقات الأوروبية، ويبدأ كل فريق منافسات الملحق بنصف النقاط التي حصل عليها خلال الموسم العادي، مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

ويتأهل صاحب المركز الأول في ذلك الملحق لمواجهة الفريق صاحب المركز الرابع في جولة البطولة في مباراة واحدة فاصلة (تقام على ملعب الأخير)، من أجل حجز مقعد في الدوري المؤتمر الأوروبي.

جولة الهبوط

تلعب الفرق الأربعة الأخيرة في جدول المسابقة بعد الموسم العادي، تصفيات الهبوط، وهي بطولة من دور واحد تبدأ فيها الأندية المشاركة فيها بالنقاط الكاملة التي تم الحصول عليها خلال الموسم العادي.

تهبط الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في ختام تصفيات الهبوط إلى الدوري الأدنى (دوري تشالنجر للمحترفين).

يخوض الفريق الذي يحتل المركز الثاني مباراتين (ذهابا وإيابا) مع الفائز في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز، ويتمتع الفريق صاحب المركز الثاني في جولة الهبوط بأفضلية خوض مباراة الإياب على ملعبه.

الخلاصة

النظام المرجح اعتماده في الدوري الممتاز المصري في الموسم الجديد “لا يمت” بصلة إلى النظام المتبع في الدوري البلجيكي.

إذ تخوض الأندية المشاركة في الدوري البلجيكي 30 مباراة (في الموسم الاعتيادي) إلى جانب 10 مباريات أخرى للأندية المشاركة في جولة البطولة، أو ثلاث مباريات أخرى للأندية المشاركة في جولة الهبوط.

النظام المحتمل للدوري الممتاز المصري في الموسم المقبل (الذي لا يمت بصلة بالدوري البلجيكي)، 17 مباراة (في الموسم الاعتيادي)، إلى جانب 8 مباريات إضافية للأندية في جولتي البطولة والهبوط، أي بإجمالي 25 مباراة في الموسم (بفرضية إقامة جولتي البطولة والهبوط من دور واحد).

النظام المحتمل سيلعب دورا كبيرا في حل أزمة تلاحم المواسم، وقد يؤدي إلى انتهاء الموسم الجديد في موعده أقصاه مايو من عام 2025.