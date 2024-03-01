التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق يانج أفريكانز سيطر على زمام الأمور على عكس المتوقع لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وسجل بيرسي تاو هدفا في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من علي معلول لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل على الدولي التونسي.

جنادو أهدر فرصة التقدم لصالح ياج أفريكانز في الدقيقة 21 بعد عرضية رائعة من لوماليسا لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى شوبير بجوار القائم.

في الدقيقة 24 تلقى موديست تمريرة من مروان عطية وسددها بقدمه اليسرى ضعيفة في يد الحارس.

محمد عبد المنعم كاد أن يسجل هدف مشابه لهدفه في نهائي النسخة الماضية بعد ركنية نفذها معلول بشكل رائع وسددها عبد المنعم رأسية في الشباك الجانبية.

في الدقيقة 33 بطاقة صفراء على رامي ربيعة لاعب الأهلي بعد تدخل على لاعب يانج أفريكانز.

مصطفى شوبير أنقذ فرصة خطيرة في الدقيقة 42 بعد انطلاقة رائعة من باكوم زوزوا الذي راوغ أكثر من لاعب لينفرد بحارس الأهلي الذي حرمه من التسجيل.

علي معلول سدد ركلة حرة مباشرة فوق العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

جاء تشكيل الأهلي لمباراة يانج أفريكانز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، وبيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

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