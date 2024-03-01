مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين وموعد أول حلقة

يتساءل عشاق الدراما الرمضانية عن تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين وموعد أول حلقة لعرضه، ومن المقرر متابعته في في النصف الأول من أيام شهر رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبقينا اتنين" البوستر الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرًا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ويضم البوستر كل أبطال العمل.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين وموعد أول حلقة

ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و“cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

موعد أول يوم رمضان

ويحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.