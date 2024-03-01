الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رسميا.. عرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024

وبقينا 2
وبقينا 2

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة “k media”، على طرح مسلسل “وبقينا اتنين” للنجمين شريف منير ورانيا يوسف، ضمن موسم دراما رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و“cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما إلى الطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية شركة k media مسلسل “وبقينا اتنين” أبطال مسلسل وبقينا اتنين

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