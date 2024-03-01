قبل وبقينا اتنين.. مسلسلات حقق بها شريف منير نجوميته

يستعد عشاق الدراما الكوميدية، لمشاهدة مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير ومجموعة من النجوم المتميزين، والمقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبقينا اتنين" البوستر الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرًا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ويضم البوستر كل أبطال العمل.

مسلسلات حقق بها شريف منير نجوميته

أستطاع النجم شريف منير، تحقيق شهرة عالية خلال مسيرته الفنية في تقديم الاعمال الدرامية المميزة، وصنعت تاريخ شريف منير في المجال الفني، ومن أبرز أعماله الدرامية "الزواج على طريقتي - قلب ميت - بره الدنيا - قصص الحيوان في القرآن - قصص الإنسان في القرآن - يوم عسل ويوم بصل - الصفعة - الفجالة - ألف ليلة وليلة - ونحب تانى ليه - أجازة مفتوح - إيجار قدي - عائلة صالح"، وغيرها من الاعمال.

أحداث مسلسل وبقينا اتنين



وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في اطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل "وبقينا اتنين"

ويعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريًا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.