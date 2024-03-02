حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك مع تقلب الحالة الجوية في الأيام الأخيرة لشهر أمشير القبطي، والذي يتميز بموجات حر وموجات برد.

حالة الطقس اليوم في القاهرة اليوم السبت 2-3-2024

نعرض للقراء أخبار حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، والذي أكد أن هناك طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقسًا باردًا خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد من نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وفرصة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا دافئ خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقسًا باردًا في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد عروس البحر المتوسط حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نهارًا وطقسًا مائلًا للبرودة ليلًا على كل أنحاء الجمهورية، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر أمشير القبطي.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 31 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

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