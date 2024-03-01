الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار خفيفة 

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر: 

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 25 13

بنهــــا 24 14 

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 24 14 

الزقازيق 24 14 

شبين الكوم 25 13

طنطا 25 13

دمياط 23 13 

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 04 

كاترين 22 03

الطور 26 14

طابا 25 13

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 29 15

الغردقة 29 16

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 30 18

حلايب 27 18

أبو رماد 30 17 

رأس حدربة 27 17

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 31 14 

الأقصر 31 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 29 11

أبوسمبل 32 14

العظمى الصغرى هيئة الأرصاد الجوية طقس دافئ نهار ا السواحل الشمالية الشرقية درجات الحرارة المتوقعة أمطار خفيفة

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