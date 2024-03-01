"فاروق الباز" يسرد لطلاب جامعة قناة السويس رحلة كفاح طالب صعد للقمر

في لقاء استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة في حوار مفتوح مع طلاب جامعة قناة السويس- تحدث خلالها العالم المصري فاروق الباز عن آخر أبحاثه في مجال تكنولوجيا الفضاء، واستخدامها في كافة محاور التنمية.

كما تحدث عن بداياته الأولى في المجال العلمي والأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المستجدات البحثية العالمية، التي تسهم في حل العديد من المشكلات المائية والبيئية، ومشكلات الطاقة، جاء اللقاء تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام ومتابعة الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل اللقاء

ونظم اللقاء المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالجواد مدير المركز.

وصرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - تعليقًا على اللقاء - أن للدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير قصة كفاح ملهمة لجميع طلاب الجامعة، بل والشباب بوجه عام وتستحق إلقاء الضوء عليها، حتى يكون قدوة لهم ليتمسك كل شخص بحلمه ويسعى من أجل الوصول إليه، فقد بدأت رحلة "فاروق الباز" بعد تخرجه في كلية العلوم جامعة عين شمس- وكان أول دفعته - واصلًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى توليه أرقى المناصب ومنها مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن.

ورحب الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالعالم المصري الجليل فاروق الباز، معربًا عن بالغ سعادته بتنظيم هذه اللقاء الحواري الهام، الذي من خلاله سيحاور الطلاب واحد من أبرز علمائنا، متمنيًا أن تعم الفائدة والنفع على الطلاب مع خلال هذا اللقاء الهام.

وناشد "الباز" طلاب جامعة قناة السويس السعي نحو الابتكار والتجديد، مؤكدًا أنّ العقول المصرية قادرة على التغيير والتطوير بصورة مستمرة، ناصحًا الطلاب بضرورة الاستمرار في البحث ومتابعة المستجدات البحثية، ووضع حلول وأفكار جديدة لحل المشكلات حسب تخصص كل طالب، وعدم التقليل من أنفسهم ومحاولة إثبات جدارتهم في مجالاتهم بالابتكار فيها.

وعن رحلة كفاحه- أشار الدكتور فاروق الباز إلى أنه عمل أثناء دراسته حتى أتم رسالة الدكتوراه وبعد سنوات من الكفاح وفي عام 1974 عمل على اختبار ست عشرة منطقة مميزة على سطح القمر لهبوط رواد الفضاء عليها، ثم أصبح المستشار العلمي للرئيس أنور السادات، كما أصبح رمزًا من رموز القوى الناعمة المصرية وقدوة للشباب الذي يبحث عن فرصة.

كما قام فاروق الباز بالإجابة على تساؤلات الطلاب، والتي دارت حول بداياته في مجال أبحاث الفضاء، والفرص المتاحة للعلماء المصريين في الداخل والخارج.

وفي نهاية اللقاء، دعا الدكتور فاروق الباز الطلاب إلى الحرص الدائم على تحصيل العلوم في كافة أفرع المعرفة، موضحًا أن الجد والاجتهاد هو السبيل للوصول للأهداف، وأن التحديد الجيد للأهداف هو الأهم لمعرفة القدرات، لافتًا إلى أن الثقة بالنفس هي الطريق الأمثل للنجاح.

مشيرًا إلى أننا جميعا لا بد أن نعمل نحو الحفاظ على البيئة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

واستغلال الوقت في العلم والمعرفة بغض النظر عن التخصص.