السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بطولة النجم كريم عبد العزيز.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحمد عيد ينتهى من تصوير الحشاشين خلال أيام

 

موعد عرض مسلسل الحشاشين

أما عن موعد عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش المسلسل الكثير من الأحداث أبرزهم سفر كريم عبدالعزيز إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا.


قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD


قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.


ابطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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