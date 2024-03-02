مسلسلات رمضان 2024.. أحمد عيد ينتهي من تصوير الحشاشين خلال أيام

أوشك الفنان أحمد عيد على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الحشاشين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 ويواصل أحمد عيد تصوير المشاهد النهائية من العمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا خلال الموسم الرمضاني الذي يفصلنا عن انطلاقه أيام قليلة ويتبقي له أقل من أسبوع للانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل في مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز.

دور أحمد عيد في مسلسل الحشاشين

يجسد أحمد عيد خلال مسلسل الحشاشين شخصية هامة ومحركة للأحداث وهي شخصية "زيد بن سيحون" أحد القيادات والذراع الأيمن لحسن الصباح الذي يجسده النجم كريم عبد العزيز والذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

أبطال مسلسل الحشاشين وقناة العرض

يعرض مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

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