مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الأنيميشن "نورة" حصريا على CBC

أعلنت شبكة قنوات cbc عن عرض مسلسل الأنيميشن “نورة” حصريًا على شاشتها طوال شهر رمضان 2024.

وطرحت منصة Watch it مقطع فيديو للقطات الأولى لمسلسل الأنيميشن "نورة"، وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذى نشرته عبر فيس بوك: "نورة" عندها حلم ومصممة تحققه"، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة "نورة".

ويناقش مسلسل “نورة” جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيل.

كما حرصت المنصة خلال الفترة الماضية على الترويج للأعمال الدرامية الرمضانية بشكل مكثف، سواء من خلال طرح البوسترات أو البروموهات الدعائية، وكان هناك اهتماما خاصا بكل ما يخص الأطفال، لذلك قامت المنصة بطرح بوسترات تشويقية للجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"، قبل عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024.

مسلسل يحيي وكنوز هو أحد أعمال الـ animation التي تساعد الأطفال والكِبار على معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف، وحققت الأجزاء السابقة للمسلسل نجاحًا ملحوظًا وهو ما جعل القائمين عليه ينفذون جزء ثالث له.