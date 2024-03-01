نادية مصطفى تنعى الموسيقار حلمى بكر: "ربنا يصبر ابنه ومحبيه"

نعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين".

وكشفت زوجته سماح القرشي، في تصريحات سابقة لها: "حلمي بكر زعلان بسبب الأخبار السلبية عنه، وحالته الصحية تأثرت بشدة بعد سماعه كل الشائعات دي".