الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قناة on تروج لشخصية ديانا رحمة في "مليحة"

ديانا رحمة في مسلسل
ديانا رحمة في مسلسل مليحة

حرصت قناة on على الترويج لمسلسل “مليحة” بطرح بوستر منفرد للفنانة ديانا رحمة إحدى بطلات المسلسل الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

وشاركت قناة on البوستر المنفرد للفنانة ديانا رحمة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: "انتظروا الفنانة ديانا رحمة، في مسلسل مليحة في رمضان، شهر الفرحة على شاشة ON، دراما المتحدة".

جدير بالذكر أنه أعلنت قنوات الحياة وON وCBC، عن عرض مسلسل مليحة بطولة دياب خلال شهر رمضان 2024 عبر شاشاتها.


وكان قد انتهى المخرج عمرو عرفه من جزء كبير من مشاهد الأكشن والمعارك ضمن أحداث مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، والمقرر عرضه فى رمضان 2024، من تأليف رشا الجزار، حيث صور دياب عدة مشاهد فى مدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة أنه يقدم دور ضابط ضمن الأحداث، وجمعت المشاهد الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكى وامير المصرى فى ديكورات متفرقة.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

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