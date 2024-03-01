عاجل.. بعد صراع مع المرض.. وفاة الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 عاما

أعلن محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.



حلمي بكر (6 ديسمبر 1937)؛ هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.